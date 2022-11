Bando per i percettori di RdC a Civitavecchia: il Pincio li vuole impiegare nelle scuole • Terzo Binario News

L’assessore Cinzia Napoli, con l’Ufficio Servizi alla persona e socioassistenziali, comunica che il Comune di Civitavecchia, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall’Unione europea in materia di contrasto all’emarginazione e all’esclusione sociale, e in armonia con la necessità di rielaborare le dinamiche del “Reddito di cittadinanza” affinché non si limiti a un mero assistenzialismo, promuove una politica attiva di lotta alla povertà che prevede la costruzione di una rete stabile di partenariato con tutte le realtà territoriali per favorire l’attivazione e lo sviluppo di Progetti utili alla collettività PUC), per la quale è stato appena pubblicato un avviso pubblico di Manifestazione d’interesse. «Siamo convinti» dichiara l’assessore Napoli, «che sia necessario quantomeno ripensare il Reddito di cittadinanza, sia per rendere appunto “utili alla collettività” le persone che ne usufruiscono, sia per contribuire al loro progressivo reinserimento nel mondo del lavoro».

Poiché l’adesione all’iniziativa da parte del mondo delle scuole presenti sul territorio può migliorare l’azione locale di lotta alla povertà e all’esclusione sociale, il Comune di Civitavecchia individuerà Istituti Scolastici disponibili ad avviare “progetti utili alla collettività” con il coinvolgimento di beneficiari di Reddito di Cittadinanza, la cui titolarità è posta in capo al Comune.

La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il Centro per l’impiego o presso i servizi sociali del Comune. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.

I Progetti utili alla collettività (PUC) dovranno riguardare attività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Possono essere, infine, indicate ulteriori attività di interesse generale, purché coerenti con le finalità dell’iniziativa. Il progetto può riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un’attività esistente.

Considerate la natura dei progetti e le caratteristiche delle persone coinvolte, che non sempre sono in grado di esprimere specifiche competenze professionali, le attività progettate non devono prevedere mansioni in sostituzione di personale dipendente dell’Istituto Scolastico.

Gli Istituti Scolastici interessati potranno aderire alla Manifestazione di Interesse compilando il modulo predisposto dal Comune di Civitavecchia reperibile sul sito istituzionale www.comune.civitavecchia.rm.it