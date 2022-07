Quattro anni senza Gino Trionfo, il ricordo di Cerveteri • Terzo Binario News

Oggi pomeriggio una Santa Messa in sua memoria presso la Santissima Trinità

Oggi, lunedì 18 luglio, sono trascorsi esattamente 4 anni dalla scomparsa di Gino Trionfo, agente di Polizia Locale di Cerveteri.

Una figura di riferimento per colleghi e cittadini, che in tanti anni di onorato servizio hanno imparato ad amarlo e apprezzarlo per la sua umanità, la sua gentilezza e il suo sorriso buono, caratteristiche che hanno fatto di lui non solo un amico, ma anche un vigile esemplare.

Una mancanza, quella di Gino, che ancora oggi si fa sentire tra tutti coloro che lo hanno conosciuto.

In sua memoria, oggi pomeriggio alle ore 18:30 presso la Chiesa Santissima Trinità in Via Fontana Morella a Cerveteri, verrà celebrata una messa, alla quale la famiglia invita a partecipare tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.