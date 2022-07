Mercoledì cinque nuovi Consiglieri comunali a Cerveteri, Travaglia convoca la massima assise • Terzo Binario News

Subentrano in Aula Adele Prosperi, Alessandro Gazzella, Anna Mastrandrea, Antonella Di Cola e Enrico Alessandrini

Il Presidente del Consiglio comunale di Cerveteri Carmelo Travaglia ha convocato per mercoledì 20 luglio alle ore 17:15 una nuova seduta della massima assise cittadina. Sono due i punti all’Ordine del Giorno: la surrogazione dei seggi rimasti vacanti a seguito delle dimissioni dall’Aula degli eletti assessori e l’elezione dei componenti supplenti della Commissione Elettorale Comunale.

Entreranno in Consiglio comunale cinque nuovi Consiglieri comunali: si tratta di Adele Prosperi, Alessandro Gazzella e Anna Mastrandrea per Governo Civico e Antonella Di Cola e Enrico Alessandrini per il Partito Democratico.

Il Consiglio comunale è disponibile in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Lyra Caere e sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri.