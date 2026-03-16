Punte di trapano per svaligiare auto vicino al Vaticano, tre arresti della Polizia • Terzo Binario News

Girovagavano nei pressi dei Musei Vaticani tra le auto dei turisti in sosta, pronti ad armeggiare con punte di trapano da utilizzare per arraffare zaini, valigie e qualsiasi altro oggetto di valore contenuto all’interno.

I loro “lavoretti di giornata” sono stati interrotti in corso d’opera dalla Polizia di Stato, che ha arrestato i tre complici, ora gravemente indiziati del reato di tentato furto aggravato.

Sono stati gli agenti del Commissariato di P.S. Borgo a sorprendere uno di loro mentre cercava di danneggiare il deflettore di un veicolo in sosta per guadagnarsi l’accesso all’abitacolo.

Vistosi scoperto, il “passeggero” abusivo si è diretto verso una utilitaria che lo aspettava, a qualche metro di distanza, col motore acceso e gli altri due complici a bordo pronti a ripartire.

Non hanno avuto però avuto il tempo di ingranare in retromarcia, perché si sono visti bloccati da una pattuglia della polizia, posizionatasi in maniera strategica per impedire loro la fuga.

L’immediata perquisizione veicolare ha restituito conferma agli agenti di quanto osservato poco prima.

All’interno dell’abitacolo è stato rinvenuto un bottino di profumi, occhiali griffati, orologi di lusso, e banconote di valuta straniera.

Nel corso degli accertamenti è stata ritrovata anche una punta di trapano di 12 centimetri, la stessa verosimilmente utilizzata, poco prima, per mettere a segno il colpo.

Tutta la refurtiva ritrovata è stata sequestrata, in attesa di accertarne la provenienza per la restituzione ai legittimi proprietari.

Per i tre complici è scattato invece l’arresto per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

La Procura della Repubblica ha chiesto ed ottenuto dal Gip la convalida dell’operato della polizia giudiziaria.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per gli indagati il vice il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.