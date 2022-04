Pulizia della zona del Cantinone Santa Marinella - Terzo Binario News

Da lunedì, meteo permettendo, inizieranno le operazioni di bonifica e pulizia nell’area chiamata “il cantinone” su via delle Colonie.

Il Sindaco Tidei infatti è rimasto molto colpito della situazione di degrado, che è stata portata all’attenzione della pubblica opinione da un video postato sui social da parte di un cittadino ed ha incaricato la GESAM per la rimozione e la differenziazione di tutti i materiali accatastati in quell’area.

L’operazione sarà senza oneri per la comunità in quanto il costo fatturato dalla società d’Igiene pubblica verrà addebitata all’Arsial proprietaria dell’area.