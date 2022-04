Boxe, stasera tocca a Marsili: a Santa Marinella sfida Urquiaga - Terzo Binario News

In palio la cintura dell’Unione Europea dei pesi leggeri

Dopo 10 mesi di stop forzato, Emiliano Marsili torna a combattere. Il Tizzo sarà impegnato questa sera al PalaDeAngelis di Santa Marinella contro il pugile ispano-peruviano Frank Urquiaga. In palio c’è la cintura dei pesi leggeri dell’Unione Europea.

Il civitavecchiese è al 42esimo incontro e imbattuto mentre l’avversario, 35enne residente a Barcellona, ha affrontato pugili di valore assoluto come l’inglese Anthony Crolla (con in palio il Mondiale a Manchester) e il finlandese Edis Tatli.

Il diretto interessato è tranquillo come sempre, dopo una preparazione lunga mesi, fatta di accelerazioni rallentamenti ma ora il test è di quelli validi per rimettersi in corsa. «Eccoci finalmente – dice Marsili – pronti all’ennesima sfida. Si conclude il solito lavoro svolto con i maestri Mario Massai, Gino Lauro e Gesumino Aglioti, che saranno all’angolo con me. Urquiaga l’ho studiato ed è un pugile di valore, specie per gli incontri che ha già sostenuto. Sono certo che lo spagnolo mi farà arrivare alla dodicesima perché è uno tosto e capace. Ha combattuto per il Mondiale, sa il fatto suo». Questa la strategia preparata dal Tizzo: «Partirò subito attento, senza farmi sorprendere dai suoi colpi. Sono consapevole che per farcela devo vincere ripresa dopo ripresa».

Un altro combattimento in casa per il portuale che infatti si troverà i soliti colleghi e amici nel palasport di via delle Colonie a sostenerlo: «Per questo rivolgo un ringraziamento speciale al sindaco della Perla Pietro Tidei che mi ha permesso di combattere qui. Di fatto posso giocare in casa e questo aspetto conta tantissimo. A 45 anni e dopo 30 di carriera (il primo successo del Tizzo, il titolo italiano al PalaTiziano di Roma a fine marzo del 1992, ndc) è un aiuto preziosissimo, così come quello dei miei sponsor».