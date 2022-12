Pubblicato l’avviso per individuare i beneficiari dei “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” a Ladispoli e comuni del Distretto 2 • Terzo Binario News

Il Comune di Ladispoli, in qualità di capofila del Distretto 2 Roma 4, rende noto che è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione di beneficiari da inserire nel progetto relativo alla linea di investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, avviso 1/2022 PNRR Next Generation EU, Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”.

L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere la realizzazione di interventi personalizzati al fine di favorire e sostenere l’accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro, anche attraverso l’ausilio delle tecnologie informatiche, rimuovere le barriere di accesso all’alloggio e favorire il miglioramento della qualità della vita dei soggetti disabili.

Il progetto prevede la presa in carico di dieci beneficiari che saranno inseriti all’interno di un percorso finalizzato all’autonomia abitativa e alla formazione professionale e lavorativa.

L’istanza può essere presentata dalla persona con disabilità o dai suoi familiari o da chi ne garantisce la protezione giuridica. Le domande, compilate con modulo allegato, dovranno pervenire al Comune capofila del Distretto Rm 4.2 (comuni di Cerveteri e di Ladispoli) entro e non oltre: le ore 14:00 del 5 dicembre 2022 per la valutazione dei primi n. 2 e le ore 14 del 16 gennaio 2023 per la valutazione dei successivi n. 8.

Le domande corredate della documentazione richiesta potranno essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ladispoli o tramite PEC a: comunediladispoli@certificazioneposta.it

Per l’avviso e la domanda https://www.comunediladispoli.it/pnrr-missione-5-percorsi-di-autonomia-per-persone-con-disabilita-pubblicato-lavviso-/notizia