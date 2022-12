Terzo Settore, bando del Comune di Civitavecchia per enti a sostegno di persone in difficoltà • Terzo Binario News

Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale di Civitavecchia nel sostegno alle persone in difficoltà. Ultimo, in ordine di tempo, l’Avviso Pubblico per l’individuazione di Enti del Terzo Settore che intendono “collaborare con il Distretto socio-sanitario Ambito Territoriale RM/4.1 per la co-progettazione, la realizzazione e la gestione di azioni di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità”. “La co-progettazione», si legge, nell’Avviso, “è finalizzata a garantire le seguenti azioni progettuali: – Pronto Intervento Sociale: Costituzione Centrale Operativa, – Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta, Housing first e stazioni di posta: attivazione del Centro Servizi per il contrasto alla povertà, Centro accoglienza notturno emergenza freddo”.

«Spesso, quando si parla di persone in situazioni di estrema povertà, marginalità o senza dimora» spiega l’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli, «si fa riferimento unicamente alle necessità impellenti e immediate (che pure sono importanti), ma si dimenticano le difficoltà più diverse nelle quali si devono dibattere queste persone, come ad esempio la mancanza di un indirizzo o una residenza anagrafica ai quali far riferimento per le più elementari necessità burocratiche o sanitarie. L’obiettivo è quello di creare una centrale operativa che coordini il pronto intervento sociale e, soprattutto, di aiutare le persone più in difficoltà ad accedere a sistemazioni temporanee e offrir loro servizi integrati volti non solo al soccorso ma anche a promuoverne l’autonomia e l’integrazione».

I soggetti interessati a partecipare all’istruttoria di co-progettazione dovranno far pervenire, entro il giorno07/12/2022, esclusivamente via PECall’indirizzo: comune.civitavecchia@legalmail.it. La PEC dovrà riportate come oggetto la seguente dicitura: “Avviso di co-progettazione PIS: documentazione di partecipazione”.

Tutti i dettagli sono riportati in “InformaComune” sul sito istituzionale www.comune.civitavecchia.rm.it.