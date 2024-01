Provano a rubare un motorino: beccati quattro ragazzini • Terzo Binario News

Per tutti l’accusa è di furto aggravato. Sequestrato un cacciavite, intervento dei carabinieri

In piazza Carnaro, nella serata di ieri, quattro ragazzini stavano rubando un ciclomotore. Alcuni residenti hanno chiamato al 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri delle Stazioni di Roma piazza Bologna, unitamente a quelli delle Stazioni Roma Nomentana e Roma viale Libia. Si tratta di quattro studenti, di cui uno solo ha precedenti.

Sequestrato un cacciavite adoperato dai quattro. Dopo averli accompagnati in caserma i minori affidati ai rispettivi genitori. Sull’episodio i militari dell’Arma della Stazione di Roma Piazza Bologna hanno inviato un’ informativa alla Procura della Repubblica per i minorenni. Per tutti l’accusa è di furto aggravato.