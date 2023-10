Promozione: Santa Marinella alla sfida degli ex, il Tolfa cerca il riscatto contro l'Ostiantica • Terzo Binario News

Una cerca il riscatto, l’altra il consolidamento.

Domani mattina tornano in campo Santa Marinella e Tolfa rispettivamente in casa della Duepigrecoroma e dell’Ostiantica. Fischio di inizio per entrambe alle 11.

I rossoblù stanno prendendo il passo per mantenersi in vetta e sebbene i sentimenti leghino fortemente il tecnico Emiliano Cafarelli alla formazione di Primavalle, non ci saranno sconti.

A Montespaccato si deve vincere: la Sorianese è in vetta a punteggio pieno nel girone A di Promozione a quota 9 e insieme ai santamarinellesi a quota 7 ci sono Cerveteri e Fregene-Maccarese: dunque i passi falsi non sono ammessi. Per Cafarelli, ma anche per il portiere Enrico Antonelli e Matteo Vincenzo è un tuffo nel passato recente: «Il numero 1 c’è stato 10 ani alla Duepigrecoroma – spiega il mister mentre io e il difensore si siamo stati tre stagioni. Ci tengono come me e tanto a questa gara e la affronteranno bene. Si va dove tutto è iniziato e l’obiettivo è quello di tutte le domeniche ovvero vincere, al di là dell’avversario. Il loro è un undici di giovani validi allenati bene da Andrea Rubenni, l’anno scorso con me alla juniores della Romulea. Del mio gruppo sono rimasti in pochissimi e li rivedrò con piacere. A me non piace parlare di obiettivi finali ma di partita in partita poi al girone di ritorno si delineano meglio i traguardi di ognuno. Ne è l’esempio l‘anno scorso l’Ottavia, davanti alla mia Romulea nella prima metà di stagione ma poi si è persa per strada». Sul suo Santa Marinella: «Siamo lontani da dove dovremmo essere, tuttavia ci stiamo conoscendo. Scudi e Polidori sono assenti sicuri, mentre Catracchia è vittima di un problema muscolare è un dubbio grosso. Un altro centravanti così non c’è, ovvieremo in altro modo. Sto provando soluzioni diverse, dipenderà pure da come gioca la Duepigrecoroma. Al momento parlare di moduli è inutile, preferisco pensare a come gestire gli spazi».

Sul fronte Tolfa, mister Roberto Macaluso deve fare i conti con avversario e assenze pesantissime: «Qualche informazione sull’Ostiantica è arrivata e saranno privi di elementi importanti ma hanno temperamenti, visto che hanno pareggiato in nove. Ci credono sempre, lottano con tutti come avviene per tutte le squadre di Promozione. Noi finora in tre partite abbiamo affrontato due compagini di vertice ma spesso e volentieri abbiamo imposto il gioco nostro o comunque mantenendo noi il possesso. Mancherà Roccisano ed è un’assenza che pesa, come capitano e riferimento per gli altri. Siamo scoperti in mezzo alla difesa e lì andrà di nuovo Pangi, ora che ha acquisito maggiore esperienza. Cambierà qualcosa in mezzo e davanti, al netto della necessità di crescere, specie nella gestione imparando dalla lezione arrivata dal primo tempo con il Borgo Palidoro, ma soprattutto bisogna fare punti. La formazione dipende dai primi undici e pure da chi subentra. Stefanini è in crescita e gli under non sono un problema. Il guaio serio è l’infortunio di

Omar Pastorelli». È attesa la risonanza ma oltre al legamento crociato del ginocchio rischiano di essere interessati pure menisco e collaterale. «La sua stagione è finita e per noi è una grossa perdita. È l’uomo di fantasia ed esperienza per gol e assist, uno che non si sostituisce. Sicuramente a dicembre la società troverà delle soluzioni alternative per lui, per un altro centrale difensivo e un classe 2005».