Fidapa Tolfa, tanti e importanti gli eventi del biennio concluso: il bilancio della pastpresident Giuseppina Esposito • Terzo Binario News

Dal primo ottobre guida la sezione collinare un nuovo direttivo presieduto da Adriana Adriani

di Cristiana Vallarino

La sezione tolfetana Fidapa (federazione che raccoglie donne impegnate in arti, professioni e affari, versione italiana della BPW mondiale) ha, dal primo ottobre, un nuovo direttivo, come già anticipato in occasione della cena delle candele. A presiederlo è Adriana Adriani che raccoglie il testimone (ovvero la Campana) da Giuseppina Esposito, la quale l’affiancherà per i prossimi due anni come Past President.

Insegnante di religione alla media, nell’istituto comprensivo collinare, e dal 1994 al 2020 Presidente dell’Asda (Associazione al Servizio degli Altri), Giuseppina Esposito, nel suo biennio ha guidato la sezione Fidapa con una verve e uno spirito incredibili, dedicandosi all’organizzazione di una miriade di eventi.

Elencarli tutti è praticamente impossibile, ma vale la pena ricordarne alcuni, quelli più originali o prestigiosi.

Oltre a collaborare nell’organizzazione e nell’allestimento di eventi locali – dal Villaggio di Babbo Natale al concorso Miss Drappo – e a proporre iniziative a scuola riguardo femminicidio, bullismo e giornata della felicità, molti gli incontri medico-sanitari, grazie anche alla collaborazione col dottor Maurizio De Pascalis.

Ed altri luminari come il professor Petrarca o Patrizi.

Inoltre, per la disponibilità del barone Norberto Klitsche de la Grange, Esposito è riuscita ad allestire alcune presentazioni letterarie nella suggestiva Chiesa di Cibona, portandoci studiosi come Venceslai o magistrati come Caringella e Barra Caracciolo. Da citare l’originale “Tè con Agatha Christie e Jane Austen” con la scrittrice Federica Marchetti, al Polo Culturale.

Di particolare importanza le visite alla Sinagoga e al Ghetto Ebraico di Roma, grazie al legame instaurato con esponenti di spicco della Comunità quali Massimo Finzi, Alberto Terracina, Giacomo Moscati.

Altro fiore all’occhiello l’aver siglato il Gemellaggio con la Fidapa di Galway, recandosi in Irlanda con una delegazione di cui facevano parte anche la sindaca Stefania Bentivoglio e l’assessore Pala, peraltro socie Fidapa. In questo caso decisivo il supporto di Nellina Basile.

Inoltre Giuseppina ha incontrato, in appuntamenti regionali o nazionali, le massime cariche della Fidapa, anche quelle internazionali come la presidente BPW Catherine Bosshart o la presidente del Libano Carmen Zogheib.

Con alcune, come la pastpresident Fiammetta Perrone o la responsabile dei gemellaggi internazionali Nellina Basile, ha stretto rapporti d’amicizia.

Giuseppina Esposito a sinistra, con Adriana Adriani. Nella foto del titolo una delle molte iniziative nella Pinacoteca comunale.



“Ho vissuto due anni di gioie e dolori, di intense soddisfazioni, con molte persone che mi cercavano e di fuori-uscite dal gruppo, di felicità appagante

condita però da problemi economici” ha detto. La Fidapa di Tolfa purtroppo non ha fondi propri, le quote d’iscrizione vanno in gran parte alla Fidapa nazionale e spesso per sovvenzionare iniziative (come la borsa di studio ad alunne meritevoli) le socie si sono autotassate.

“Da presidente – continua – ho avuto contatti con sindaci (qui ci tengo a ringraziare moltissimo Stefania Bentivoglio e Luigi Landi ), medici, artisti, attori, registi, opinionisti, avvocati, politici,cantanti, professori, professionisti, musicisti. E soprattutto donne dalle mille sfumature di virtù. Ci sono state decine e decine di telefonate e messaggi, per mettere in piedi gite, visite guidate, serate a teatro. Ho creato decine di locandine e addobbi”.

“Voglio ringraziare – aggiunge -in modo particolare Nellina Basile, referente Fidapa per la BPW International Twinning Taskforce, che mi ha instradata. Indirizzata. Aiutata. Supportata. Dato consigli spassionati. Mi ha fatto conoscere la sorellanza vera e tantissime personalità Fidapa sia nel nazionale che nell’internazionale. Mi ha organizzato il gemellaggio Irlanda e me ne propone altri per il futuro sia già in programma che in progetto”.

”Ho preso il gruppo con 23 socie e lo lascio con 28. Sono fiera di tutte le vecchie socie rimaste al mio fianco e delle nuove: insieme abbiamo creato un’immagine della Fidapa di Tolfa di grande pregio. Adesso non mi resta che augurare un buon lavoro ad Adriana per il biennio 2023/25”.

Naturalmente le socie hanno manifestato il più grande apprezzamento per il lavoro svolto da “Giuseppina, un vulcano di idee, impegnata senza sosta affichè la Fidapa risorgesse”, uno dei commenti, cui fa eco quello della nuova Presidente Adriana Adriani: “Giusy sei stata grande, con il tuo supporto spero di fare altrettanto bene!”.

Adesso per tutto il team Fidapa di Tolfa inizia il lavoro per il nuovo biennio, tenendo a mente che il Tema Nazionale indicato è “Cultura del rispetto, delle regole e della dignità della persona, condizione indispensabile per una sana convivenza e una società migliore”.