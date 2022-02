Promozione: le gare di oggi di Tolfa, Borgo San Martino e Santa Marinella - Terzo Binario News

In collina arriva il Borgo Palidoro, i ceriti a Ronciglione e rossoblù ospiti del Fregene

Seconda di ritorno nel girone A di Promozione per le compagini del comprensorio, impegnate tutte e tre in gare interessanti.

Il Tolfa secondo della classe torna allo Scoponi, dove alle 15 si troverà al suo cospetto il Borgo Palidoro; il Borgo San Martino sarà ospite del derelitto Ronciglione mentre il Santa Marinella è atteso dal Fregene. Fischio di inizio per queste due ultime gare alle 11.

I biancorossi sono reduci dalla sconfitta di misura nella tana della capolista Antica Aurelio. Lo scontro diretto perso 1-0 ha spedito i collinari a -4 e oggi fra le mura amiche devono ricominciare subito a vincere per non diminuire la pressione sulla vetta. Per contro, gli ospiti – in posizione di classifica scomoda – sono in piena lotta per la salvezza diretta ma in un momento positivo. Mister Daniele Fracassa ritrova Urbani e Gaudenzi mentre sarà assente lo squalificato Savarino.

Il Borgo San Martino, che vive un momento di euforia, sale sui monti Cimini, ospite del Ronciglione United ultimo della classe. «Siamo un gruppo che oltre ad avere qualità sa usare la testa – commenta il tecnico Emiliano Bernardini – e siamo migliorati tantissimo. Adesso sta a noi fare ancora meglio, salvandoci e conquistando i punti che mancano al traguardo. Poi potremo insinuare le compagini di vertice».

Interessante la partita in cui sarà impegnato il Santa Marinella. Infatti i rossoblù vanno al Paglialunga di Fregene ad affrontare la squadra con cui condividono la quinta piazza a 30 punti. Fra i rossoblù assente l’ex professionista Fabrizio Melara per squalifica mentre rientra Manuel Pagliuca.