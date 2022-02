Elezioni Cerveteri, la sferzata di un cittadino al centrodestra: "Basta con i vecchi, è ora di cambiamento" - Terzo Binario News

L’appoggio è per la candidata attualmente in corsa Anna Lisa Belardinelli

“Sono stanco dei vecchi della politica di Cerveteri, che hanno paralizzato la cittadina che si professano di centrodestra, ma che in realtà nel corso degli anni hanno amministrato con tutti pur di garantirsi una poltrona, non vogliono il cambiamento rappresentato dalla candidata Anna Lisa Belardinelli.

Ormai li conoscono tutti, da anni spadroneggiano sul territorio, ed è per questo che sono costretti a portare un candidato sindaco da fuori perché nessuno metterebbe la faccia per questa armata Brancaleone composta da ex sindaci di centrodestra, di centrosinistra, consiglieri che da sinistra sono poi saltati a destra, civici sempre pronti a saltare sul carro di chi vince per difendere i propri interessi, gente che litiga in pubblico, ma che poi fa pace in segreto per accordarsi sulle poltrone.

Sono sicuro che, con il partito di Giorgia Meloni, l’unico che sembra essere fuori dalla mischia, l’unico che non ha ceduto e sicuro andrà avanti a testa alta !

Sono stanco, stanco e ancora stanco di questa gente, di voi vecchi della politica, di vedervi ad ogni elezione presenti, ora basta”.

Lettera firmata