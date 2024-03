Promozione: il Tolfa accorcia sulla Sorianese, il Santa Marinella frena contro il Pescia Romana • Terzo Binario News

Il Tolfa accorcia sulla Sorianese capolista mentre il Santa Marinella perde terreno, rischiando di rimanere fuori dalla corsa all’Eccellenza.

Nell’undicesima di ritorno del girone A di Promozione i collinari hanno espugnato Ronciglione vincendo 2-1 mentre l’undici della Perla è stato fermato dal Pescia Romana sullo 0-0. In virtù del pareggio – inatteso – della capolista Sorianese a Tarquinia per 1-1 le distanze si sono accorciate.

La formazione cimina è sempre in testa con 59 punti, Tolfa e Urbetevere (vincitrice non senza affanni a Castel Sant’Elia) ne hanno 57, Santa Marinella e Palocco sono staccati a 51.

In questo senso, il derby mare-monti di mercoledì 3 aprile allo Scoponi fra Tolfa e rossoblù rappresenta per questi ultimi una sfida da dentro o fuori mentre per i collinari c’è l’obbligo di vincere per almeno mantenere invariato il distacco dalla Sorianese (che ospita una rediviva Duepigrecoroma) e allungare sull’Urbetevere, che attende il Cerveteri di Paolo Caputo.

Questa la situazione attuale, ma è necessario un passo indietro per definire meglio il quadro, andando alle gare di domenica, dove mister Roberto Macaluso può trovare diversi motivi per sorridere: «Sono contento del rientro e della prestazione di Matteo Piano, e spero che trovi qualche gol così come sono contento dei due gol dei centrocampisti (Samuele Pangi e Gianluca Nuti, ndc). Lavoriamo sugli inserimenti, con le reti arrivate di testa e in mischia. Ho notato un miglioramento offensivo, garantito dal recupero di Nuti che dà garanzie permettendoci di ritrovare un assetto offensivo. In questo senso, i gol dei mediani diventano pesanti nella fase attuale di campionato. Per giunta con il centravanti Andrea Moretti controllato a vista dagli avversari». Il tecnico getta uno sguardo sui risultati: «Il pareggio della Sorianese a Tarquinia ci sta. Pure l’Urbetevere ha rischiato a Castel Sant’Elia. Il Tolfa? Noi dobbiamo vincere concentrandoci su noi stessi e solo dopo guardare gli altri. Io continuo a spingere credendo fermamente nel primo posto perché le altre perderanno punti». Su domenica: «Il Ronciglione ha sì perso giocatori ma non lo spirito battagliero. Nel primo tempo bene il doppio vantaggio, nella ripresa pensavamo di aver vinto abbassando la guardia. Loro spinti da pubblico hanno trovato il rigore trasformato da ma dovevamo tenerli lontano» la conclusione di mister Macaluso.

Sul fronte Santa Marinella, lo 0-0 casalingo contro il Pescia Romana lascia parecchio amaro in bocca come sottolinea mister Emiliano Cafarelli: «Prestazione sotto le aspettative? Direi di no, abbiamo giocato un buonissimo primo tempo sotto tutti gli aspetti come costruzione, qualità di gioco, pressione e coperture. Nella ripresa la squadra si è allungata, faceva caldo e loro si sono difesi in 10, cercando solo di evitare il gol. Hanno avuto due occasioni ma il Santa Marinella ha dominato. Al contrario sono dispiaciuto e arrabbiato per le tante situazioni da rete fallite. Ne ho contate 4 o 5 dentro l’area, nelle quali potevamo segnare ma abbiamo fallito».