Scuola Vignacce, assegnati i lavori di efficientamento energetico al plesso di Santa Marinella • Terzo Binario News

Proseguono gli interventi di riqualificazione dell’ edilizia scolastica avviati , ormai da oltre cinque anni.

Tutte le opere che sono state appaltate , negli anni precedenti hanno portato ad un progressivo restauro e modernizzazione dei vari plessi cittadini che oggi sono edifici sicuri e che solo nel 2018 erano chiusi o inagibili.

Adesso è la volta della Scuola primaria e dell’ infanzia Vignacce. “Si tratta anche in questo caso di interventi resi possibili – ricorda il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei – grazie all ‘impegno assunto dall’attuale e dalla nostra precedente amministrazione comunale che per reperire fondi ha partecipato a tutti i bandi anche europei , oltre che ministeriali e regionali acquisendo ingenti finanzianti grazie al Pnrr , next generation che ha dedicato particolare attenzione proprio al settore della formazione e innovazione delle strutture dedicate all’ istruzione.

Inserendo i nostri progetti in questo ambito di finanziamenti, proprio nei giorni scorsi siamo riusciti ad aggiudicare i lavori di efficientamento energetico per il Plesso di via Calabria.

Nello specifico si tratta di andare a sostituire tutti gli infissi dell’edificio, per un importo di oltre 28 mila euro rendendo cosi ancor più sicura e soprattutto confortevole per gli alunni e docenti tutti i locali e le aule della scuola Vignacce. Scuola che mi corre l’obbligo di ricordare era rimasta chiusa nella passata giunta Bacheca perché definita dai Vigili del Fuoco a rischio crolli e che noi abbiamo consolidato , ristrutturato e messo in sicurezza e quindi riaperto andando cosi a soffi sfare le legittime esigenze di tante famiglie con bambini dei quartieri Valdambrini e Fiori”.