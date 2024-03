Pasqua e Pasquella al Castello di Santa Severa: il programma degli eventi • Terzo Binario News

In occasione delle festività pasquali, domenica 31 e lunedì 1 aprile, complice l’arrivo della primavera, il Castello di Santa Severa sarà aperto al pubblico, con ingresso gratuito, sia a Pasqua, che a Pasquetta, in via straordinaria con i seguenti orari, il giorno di Pasqua dalle 9.00 alle 17.00 e a Pasquetta dalle 10.00 alle 19.00.

Il Castello è uno dei luoghi più suggestivi del territorio laziale, con un patrimonio di inestimabile valore, sia storico che culturale. Il complesso monumentale, di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea, d’intesa con Mic e Comune di Santa Marinella.

Nelle due splendide giornate da trascorrere negli spazi all’aperto del Castello di Santa Severa, con tutta la famiglia, sono previsti laboratori sulle uova pasquali, animazione in tema per bambini e bolle di sapone, performance artistiche e circensi. Disponibile la tipica colazione di Pasqua, oltre alla degustazione di prodotti della tradizione e del territorio a km zero.

Saranno aperti anche i Musei, con le visite guidate, e si potrà passeggiare per il Borgo, partendo dal Museo del Mare e della Navigazione Antica, proseguendo dal Cortile della Guardia e delle Barrozze, per raggiungere la Chiesa dell’Assunta. Con la visita guidata si potrà ammirare anche il Battistero, con gli affreschi recentemente restaurati della scuola di Antoniazzo Romano, arrivando alla Piazza della Rocca, agli Scavi Chiesa Paleocristiana, alla Casa del Nostromo, fino al Museo del Castello.

La Torre Saracena, infine, prevede una speciale visita accompagnata all’interno della imponente fortificazione cilindrica, il “Maschio”, anticamente chiamata “La Torre del Castello”, che fu fatta costruire a metà del IX secolo da papa Leone X e che offre dai suoi 20 metri di altezza un panorama ineguagliabile.

Dal 1° aprile al 30 giugno cambia l’orario di apertura del complesso monumentale, inclusi i musei, che saranno aperti dal martedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00, sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 19:00. Lunedì giorno di chiusura settimanale.

Programma con ingresso gratuito

Pasqua 31 marzo

ore 11:00 apertura, performance circense con trampoliera

ore 11:00-13:00 e 14:00-16:30 laboratori e animazione a tema

ore 12:30 e ore 15:30 animazione artistico-circensi e bolle di sapone

Pasquetta 1 Aprile

ore 11:00 apertura, performance circense con trampoliera

ore 11:00-13:00 e 14:00-18:30 laboratori e animazione a tema

ore 12:30 e 17:00 animazione teatrale e giocoleria