Primo utilizzo del Taser a Roma, Polizia immobilizza e arresta 53enne - Terzo Binario News

Per opporsi all’arresto, l’uomo aveva iniziato a procurarsi delle ferite con un coltello

È entrato ufficialmente in attività il taser, l’arma ad impulsi elettrici data in dotazione alle Forze dell’Ordine.

Si tratta di una pistola capace di immobilizzare per qualche minuto soggetti violenti che potrebbero causare ulteriori problemi in situazioni di arresti o fermi da parte di Polizia, Carabinieri e Finanzieri.

Prima “vittima”, un 53enne che dopo essersi opposto all’arresto da parte degli agenti del Casilino, già soggetto ad arresti domiciliari, è stato bloccato dalle Forze dell’Ordine con l’utilizzo del Taser.

Prima del suo utilizzo, l’uomo aveva dato in escandescenza autoprocurandosi delle ferite con un coltello. Una volta placato, l’uomo è stato portato in Ospedale per medicare le ferite e successivamente è stato condotto in carcere.

I fatti sono accaduti nella serata di ieri, intorno alle ore 23:30 in Viale Santa Rita da Cascia a Roma.