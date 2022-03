Nanni (Lista Calenda): "Il Taser va dato anche agli agenti di Roma Capitale" - Terzo Binario News

“A poliziotti, carabinieri e in generale alle forze dell’ordine impegnate nella capitale è stato assegnato in dotazione il Taser, uno strumento di difesa in grado di immobilizzare soggetti particolarmente violenti.

Il corpo della Polizia Municipale di Roma, sempre più coinvolto in operazioni di controllo del territorio, è spesso esposto a reazioni violente durante lo svolgimento dei compiti d’istituto. La nuova dotazione potrebbe invece contenere i rischi di aggressione di cui è stato fatto segno più volte il personale della Polizia Locale impiegato in attività di servizio sul fronte dell’abusivismo commerciale, di tutela del territorio, del patrimonio artistico e paesaggistico. Infine e non in ultimo è sempre più frequente l’impiego degli agenti per il contrasto del fenomeno della malamovida. Non c’è quindi una ragione valida per non assegnare un tale dispositivo anche alla Polizia locale di Roma Capitale che quotidianamente, ed in tante occasioni, ha dimostrato di essere in grado di prevenire e contrastare tante attività abusive e illegali contribuendo al controllo e al rispetto del territorio e intervenendo sulle varie criticità che si manifestano nella nostra città.” Così in una nota il consigliere capitolino della lista Calenda Dario Nanni, presidente della commissione Giubileo.