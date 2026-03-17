Prevenzione del diabete alla farmacia Boccelle di Civitavecchia • Terzo Binario News

La farmacia comunale “Boccelle”, in collaborazione con A.Di.Civ., Associazione Diabetici Civitavecchia, organizza per sabato 21 marzo 2026, dalle 9:00 alle 12:30, una giornata di prevenzione del diabete gratuita.

Un percorso che nasce dal protocollo d’intesa siglato recentemente e che punta a trasformare le farmacie comunali in veri e propri presìdi di salute sul territorio, ospitando giornate di screening dedicate in particolare alla valutazione dei fattori di rischio e alla promozione di corretti stili di vita.