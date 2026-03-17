Processione di Civitavecchia, via alle iscrizioni • Terzo Binario News

“Anche quest’anno sono ad annunciare che da oggi lunedì 16 Marzo iniziamo le iscrizioni per partecipare, nei diversi ruoli, alla tradizionale “Rievocazione dei Misteri” con la storica Processione del Cristo Morto, che avrà luogo la sera del Venerdì Santo, 3 Aprile 2026 a partire dalle ore 20,30.

Sarà possibile dare la propria adesione secondo i seguenti orari dal 16 marzo al 20 marzo dal Lunedì al venerdì dalle ore 17:30 alle ore 19:30 e dal 23 marzo 01 Aprile dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:30 alle ore 19:30 e sabato 28 Marzo dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso la Chiesa della Stella.

Coloro che volessero essere accreditati per servizi fotografici e riprese video all’interno del Corteo, sono invitati ad iscriversi, con le stesse modalità di cui sopra.

Nell’intento di avvicinare sempre di più la sacra manifestazione ai nostri concittadini, accogliamo (nel limite dei posti rimasti disponibili) coloro che vogliono prestarsi quali assistenti al corteo e che coadiuveranno i confratelli e le consorelle nello svolgimento della processione (i cosiddetti sagrestani), per questo abbiamo ampliato il termine delle iscrizioni e anch’essi dovranno iscriversi attraverso le modalità sopradescritte.

Un appello particolare a tutti i civitavecchiesi perché contribuiscano all’allestimento della tradizionale e storica rappresentazione con offerte in denaro che possono essere fatte direttamente presso la Chiesa della Stella, negli orari suddetti, oppure sul C/C presso la Banca Intesa San Paolo n. 70768 (cod. IBAN: IT71D0306909606100000070768),intestato all’Arciconfraternita del Gonfalone di Civitavecchia, ovvero presso le persone incaricate che, munite di lettera d’incarico, rilasceranno specifica ricevuta per l’importo offerto.

Confido che anche quest’anno la corale e generosa partecipazione di tutti i concittadini renda possibile il perpetuarsi della più antica tradizione cittadina”.

IL PRIORE (Remo Barletta)