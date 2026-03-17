Alla Primaria Don Papacchini di Civitavecchia il “Muro dei valori delle donne” • Terzo Binario News

Oltre 200 alunni protagonisti della Giornata Internazionale della Donna

Alla scuola primaria Don Papacchini il “Muro dei valori delle donne”: oltre 200 alunni protagonisti della Giornata Internazionale della Donna

L’iniziativa ideata dalla docente Daniela Agostini ha coinvolto 14 delle 15 classi del plesso di San Gordiano dell’IC Galice: flash mob, letture e simboli per educare al rispetto e alla parità.

Grande partecipazione ed emozione alla scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Ennio Galice plesso Don Papcchini dove lo scorso 9 marzo si è svolta l’iniziativa dedicata alla “Giornata Internazionale della Donna” dal titolo “8 marzo: il nostro ritratto di donna”. Un progetto ideato e curato dalla docente Daniela Agostini, che ha coinvolto quasi tutte le classi del plesso in una mattinata intensa di riflessione, creatività e condivisione.

L’iniziativa ha raccolto ottimi feedback tra bambini e insegnanti, che si sono detti orgogliosi del risultato raggiunto. L’obiettivo era quello di trasmettere messaggi importanti sul valore della donna, sul rispetto e sulla parità di diritti e i riscontri arrivati dalle classi, dai più piccoli ai più grandi, sono stati molto positivi, con numerosi spunti di riflessione e partecipazione attiva da parte degli alunni. Alla manifestazione hanno partecipato oltre 200 studenti del plesso accompagnati dai vari docenti

. Tutti gli alunni si sono radunati inizialmente nell’atrio della scuola e, sulle note di “Viva la Vida” dei Coldplay, sono entrati nel campetto esterno, disposti in fila. A guidare e presentare l’iniziativa è stata la stessa docente Daniela Agostini.

Il momento centrale della manifestazione è stato dedicato alla costruzione simbolica del “Muro dei valori delle donne”. Ogni classe ha realizzato due “mattoni”, ovvero scatole con sopra scritto un valore che rappresenta la figura femminile: dal coraggio alla determinazione, dalla sensibilità alla forza. Un gesto simbolico attraverso il quale bambini e bambine hanno contribuito insieme alla costruzione di un muro fatto di valori, come omaggio alle donne e come segno di impegno verso un futuro più giusto e rispettoso.

Durante la presentazione dei valori sono stati ricordati anche esempi di donne che si sono distinte nella storia, figure che hanno incarnato proprio quelle qualità e che hanno contribuito al progresso della società, spesso affrontando difficoltà e discriminazioni. La mattinata è proseguita con letture e momenti di riflessione, fino alla realizzazione di un flash mob coreografico e, in conclusione, con l’esecuzione di un canto corale dedicato alle donne. Sia la danza sia il canto hanno rappresentato un omaggio simbolico alla figura femminile e al suo ruolo nella società. L’intero spazio è stato decorato con rami di mimosa, il fiore simbolo dell’8 marzo, mentre tutti gli studenti hanno indossato medaglioni gialli, anch’essi ispirati alla mimosa. Un segno semplice ma significativo per ricordare tutte le donne che hanno lottato per i diritti e la libertà, quelle che non ce l’hanno fatta e quelle che ancora oggi combattono per conquistare pari opportunità.

Al termine della giornata è stata espressa grande soddisfazione dalla docente Daniela Agostini, che ha sottolineato: «Ringrazio tutte le colleghe che hanno aderito al progetto e la dirigente scolastica che ha dato l’ok alla realizzazione dell’iniziativa. Faccio i complimenti a tutti i bambini per come hanno accolto il messaggio, per l’impegno dimostrato e per aver aperto il cuore e la mente. Tutto è nato dalla volontà di lasciare un seme che, germogliando, porterà a una maggiore dignità e rispetto della donna, aiutando a riconoscerne i valori e la sua importanza. È un percorso che riguarda sia i maschietti, affinché imparino a rispettare le bambine e le donne, sia le bambine, perché possano crescere con consapevolezza, fiducia in se stesse e con sempre più pari opportunità. Auspichiamo che il seme gettato con questa iniziativa che rientra nel programma di educazione civica germogliando, possa contribuire a costruire una società fondata sul rispetto, sulla dignità e sul riconoscimento dei valori delle donne. Un messaggio rivolto sia ai bambini, affinché imparino a riconoscere e rispettare il valore della donna, sia alle bambine, perché possano credere in se stesse, riscoprire la propria identità e dignità e sentirsi libere di essere ciò che desiderano diventare”.

La docente ideatrice del progetto ha voluto ringraziare tutte le insegnanti del plesso Don Papacchini che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. Docenti e famiglie ringraziano preside Francesca De Luca, la vicepreside Paola Camilletti e Flora Musolino per aver permesso questa riuscita iniziativa; grazie alla professoressa Cristiana Barbaranelli per la disponibilità e la collaborazione, alla scuola di musica presieduta da Rita Busato e Anthony Caruana per il supporto tecnico con l’impianto audio e l’amplificazione. Un ringraziamento al collaboratore scolastico Piero Crocicchia per il prezioso.