Premio ‘Giovane amministratore 2020’: la borsa di studio per gli amministratori di condominio under 40 - Terzo Binario News

La sfida digitale per il condominio del futuro. Il periodo di pandemia ha imposto un cambiamento radicale delle abitudini e accelerato il processo di digitalizzazione in tutti i campi, così anche nei condomini si guarda alla tecnologia e all’innovazione. Per questo Condexo, startup nel mondo del propetch nata con l’obiettivo di semplificare la vita di amministratori, condomini e fornitori grazie ad un sistema integrato di gestione del condominio, promuove il premio “Giovane Amministratore 2020”.

Una borsa di studio destinata a giovani amministratori di condominio per sostenere la loro formazione e aiutarli nell’avvio della professione: un riconoscimento per l’amministratore di condominio under 40 che dimostri best practice nella gestione “smart” dei propri condomini e che abbia valide idee per accelerare l’evoluzione del condominio tradizionale in digitale. In palio per il vincitore del contest ‘Giovane Amministratore 2020’ promosso da Condexo, un premio dal valore di 20mila euro che comprende: una postazione desk nel Wire Coworking Space per 12 mesi ; 12 mesi di software Condexo a disposizione, l’equivalente di 2.000 euro di campagna pubblicitaria attraverso i canali Condexo e 15 ore di mentoring.

Il premio “Giovane amministratore 2020” è rivolto a chi è in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e abbia frequentato un corso di formazione iniziale della durata di almeno 72 ore o sia in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di aggiornamento professionale per amministratore di condominio nell’anno 2020 e non abbia compiuto 40 (quaranta) anni alla data del 15.11.2020.

Per concorrere al premio Condexo “Giovane amministratore 2020” il candidato dovrà redigere un elaborato scritto, di massimo cinque pagine, sul seguente tema: “L’evoluzione del condominio tradizionale: quali strumenti il mondo digitale offre alla gestione del condominio. Il candidato illustri, in un massimo di quattro pagine, gli strumenti digitali attualmente a disposizione dell’amministratore di condominio, dei quali eventualmente si avvale narrando la propria esperienza professionale, e una o più idee su come la tecnologia può aiutare l’amministratore nella gestione del condominio”.

L’elaborato dovrà essere inviato in formato PDF entro e non oltre le ore 23 del giorno 15/11/2020 esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo: ufficiostampa@condexo.it. Per ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento del premio ‘Giovane Amministratore 2020’.