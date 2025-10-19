Premiati i vincitori della prima edizione del concorso “Le migliori Fave da morto di Civitavecchia” • Terzo Binario News

Si è concluso con la premiazione di sabato 18 ottobre presso il Ristorante Tsade di Civitavecchia i lconcorso “Le migliori Fave da morto di Civitavecchia” organizzato dalla Pro Loco cittadina e dalla Confraternita dell’antica zuppa di pesce e della cucina tradizionale civitavecchiese,con il patrocinio della Confcommercio Civitavecchia Litorale Nord.

La qualificata Giuria, composta da Franco Papa Delegato dell’Accademia della Cucina Sezione locale, da Melissa Onorati, Cristiana Papi e Debora Viggiano professioniste di alcune pasticcerie cittadine, e dall’esperto Paride Centurioni, hanno valutato le 24 preparazioni pervenute, obbligatoriamente rese anonime da Massimo Siliani in veste di garante dell’iniziativa, secondo l’aspetto visivo, i profumi, la genuinità intesa come utilizzo delle materie prime, e il sapore complessivo.

Il lavoro dei giudici, reso impegnativo dall’ottimo livello delle preparazioni, è stato poi unanime nell’attribuzione dei punteggi, con la classifica che vede al primo posto la Pasticceria Sweet Art diMargherita Fraticelli. Seguono Barbara Esposito per il secondo posto e Federica Pernici. Alle vincitrici premi consistenti in un cesto alimentare. La giuria e gli organizzatori del concorso hanno inoltre voluto attribuire una menzione speciale a Martina Manca titolare di “Marty Gluten Free” che ha partecipato con un prodotto per celiaci con l’intento di unire il gusto alla tradizione cercando di rispettare il sapore autentico e con l’obiettivo di offrire un’esperienza culinaria completa e sicura, che valorizzi la qualità e il piacere della tavola per tutti.

A tutti i concorrenti gli attestati di partecipazione con i complimenti e i ringraziamenti della Pro Loco, per aver contribuito a mantenere vivi i valori della tradizione.

Dopo la premiazione a cui hanno partecipato l’Assessore D’Antò, e il Vicepresidente di Confcommercio Civitavecchia e Litorale Nord Cristiano Avolio c’è stato un bel momento di convivialità curato dallo Chef Gabriele Recanates ia cui va il ringraziamento per la squisita ospitalità dell’iniziativa.

“Siamo felici di constatare la grande partecipazione anche per questo concorso, sia da parte dei professionisti, che di semplici cittadini, a dimostrazione di come la nostra comunità ritenga importante tutelare e valorizzare le tradizioni cittadine” dichiara la Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi, che dà appuntamento per tutti all’edizione del prossimo anno.