Connor e Sole si meritano una vita migliore: basta box e catena • Terzo Binario News

Sono Connor, tipo labrador vi ricordate di me? Una volta i vecchietti di Gruppo Spillo avevano più fortuna. A me invece non mi si fila nessuno. Perché? Eppure io sono davvero un cagnetto poco impegnativo praticamente mangio e voglio coccole. Non mi Serve niente altro. Alla mia età ho bisogno solo di una casa calda, e magari un piccolo giardinetto dove sgranchire le mie zampette. Sono una taglia media contenuta, vado d’accordo con tutti, meglio cagnolini buoni . Che ne dite? Me lo fate passare il mio primo inverno a casa?

Informazioni 347 4345 242 oppure visitate la nostra pagina Facebook Gruppo Spillo oppure il nostro sito www.gruppospillo.com dove troverete l’appello completo di tutti I nostri cercasa

Ricordiamo che tutti I nostri pelosi sono adottabili anche a distanza per aiutarci nel loro mantenimento.

Vi riproponiamo SOLE Questa canina di 6 anni, 7kg di dolcezza, ha vissuto una vita alla catena, non sappiamo bene quali altri traumi abbia vissuto visto che gli manca un occhino e mezzo labbro. Comunque sole non porta rancore e accoglie tutti gli umani che gli si avvicinano con affetta, è una canina buona che va d’accordo anche con i suoi simili… non con i gatti… per favore aiutaci a trovargli una famiglia che gli dia amore ed un posto finalmente caldo dove dormire… se non puoi adottare aiutaci a condividendo il pist

Per info mandate un messaggio wapp ai numeri:

Mi fido di te

393 683 9756

Maremma Randagia

339 771 8688

ENPA

339 876 7321