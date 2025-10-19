Ringo e Mod, un cane e un gatto che aspettano chi li adotti • Terzo Binario News

RINGO bellissimo dolcissimo tipo collie di taglia medio/grande nato 1.8.2017. E’ molto affettuoso ed equilibrato, ottimo per famiglie con bambini, abituato in appartamento.

RINGO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA



Poi c’è lui, MOD bellissimo gattino bianco e tigrato nato 1.9.2022

trovato a Milano 8.9.2025. Dolcissimo, ottimo carattere é vaccinato, microchippato, sterilizzato, testato FIV FELV negativo

Vente a conoscerli entrambi, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159