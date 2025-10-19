 Ringo e Mod, un cane e un gatto che aspettano chi li adotti • Terzo Binario News

Ringo e Mod, un cane e un gatto che aspettano chi li adotti

Ott 19, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

RINGO  bellissimo  dolcissimo tipo collie  di taglia medio/grande nato  1.8.2017. E’ molto affettuoso ed equilibrato, ottimo per famiglie con bambini, abituato in appartamento.

RINGO   E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA


Poi c’è lui, MOD  bellissimo gattino bianco e tigrato  nato  1.9.2022

trovato a  Milano  8.9.2025. Dolcissimo, ottimo carattere é vaccinato, microchippato, sterilizzato, testato FIV  FELV negativo

Vente a conoscerli entrambi, previo appuntamento,  presso il rifugio della  
Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e    X  @LNDC_MI   INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

