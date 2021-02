Una minore è precipitata dal balcone situato al terzo piano di una palazzina. E accaduto intorno alle 20,30 di domenica 31 gennaio in via Giuseppe Macchi, a Roma. La ragazzina è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata.

Sul posto gli investigatori e la Polizia scientifica. Indagini a tutto campo: da capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

c.b.