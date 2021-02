Spaccata in via delle Fornaci. Alle 3,09 di lunedì 1 febbraio – secondo quanto ricostruito – ignoti con una vettura hanno infranto la vetrina di un supermercato. Dopodiché, hanno prelevato degli elettrodomestici e sono fuggiti in direzione San Pietro.

Indaga il commissariato Aurelio.

c.b.