Al via i lavori per il completamento del nuovo mercato a Casal Bertone - Terzo Binario News

Riprenderanno a breve i lavori per la musealizzazione dell’area sottostante il mercato di Casal Bertone, che permetterà la conclusione definitiva dei lavori e l’apertura ai cittadini entro l’estate. Lo ha riferito il Campidoglio in una nota.



È stata approvata dalla Giunta capitolina la memoria con cui si incarica il commissario ad acta, nominato per verificare l’adempimento della Convenzione urbanistica stipulata tra la C.A.M. S.r.l. e Roma Capitale in data 7 giugno 2007, ad autorizzare il soggetto privato a completare il mercato di via Alberto Pollio, alla realizzazione della musealizzazione della sottostante area archeologica e, infine, al completamento della viabilità relativa alla via Rivisondoli.



“Dopo anni in cui i cittadini del Municipio IV hanno dovuto vedere un mercato di fatto completato ma non utilizzabile per diverse problematiche legate a una complessa procedura urbanistica, finalmente fra pochi mesi potranno vivere questo nuovo spazio pubblico. Ringrazio il Municipio, l’Assessorato all’Urbanistica, gli uffici e i cittadini che non hanno mai smesso di aiutarci a tenere alta l’attenzione sul tema”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.



“Grazie all’impegno dei diversi soggetti coinvolti si è portata a conclusione una situazione complessa che ha portato ad avere un mercato pronto ma chiuso per anni. Questo atto approvato dalla Giunta ci permette di chiudere questa vicenda, terminare i lavori e realizzare la musealizzazione richiesta dalla Sovrintendenza capitolina per poter subito dopo aprire l’area al territorio”, sottolinea l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori.

