"Porta del Pellegrino", il pesce del lago di Bracciano protagonista della degustazione di domani • Terzo Binario News

Alle 18 nuova tappa del progetto della Cna Viterbo Civitavecchia

La “Porta del Pellegrino” stavolta conduce alla cucina del lago di Bracciano. Domani alle 18, infatti, si tiene la nuova degustazione, inserita nell’iniziativa promossa dalla CNA di Viterbo e Civitavecchia grazie al contributo della Camera di Commercio di Roma.

Si tratta di un progetto che promuove una visione integrata dell’accoglienza territoriale conducendo i visitatori alla scoperta del suo ampio e variegato patrimonio culturale e agroalimentare. Si è già fatto tappa a Civitavecchia, Tolfa ed Allumiere coinvolgendo sicuramente residenti e visitatori, ma anche imprese agroalimentari, artigiane e della ristorazione, operatori culturali e turistici e istituzioni territoriali.

Stavolta ad essere protagonista sarà il pesce di lago, declinato da Gioia e Domenico dell’accogliente Salotto Belvedere. I singoli piatti saranno naturalmente spiegati ed illustrati, per meglio comprenderne la storia e i vari componenti delle ricette, che potranno essere sia tradizionali che innovative, come è nello stile dei padroni di casa del Salotto Belvedere. Importante la prenotazione, si tratta di un evento a ingresso libero ma a posti limitati.

Da non dimenticare che la Cna ha curato pure la Guida del Pellegrino, un opuscolo informativo disponibile cartaceo e digitale, bilingue (italiano e inglese), distribuito a partire da settembre. Come pure il minisito “La Porta del Pellegrino”, online, collegato alla pagina ufficiale della CNA, come vetrina e strumento di orientamento per i visitatori.

Ad amplificare la portata del progetto anche la campagna di comunicazione “Cibo come cultura” diffusa attraverso i canali ufficiali della CNA, con contenuti visivi, materiali informativi, approfondimenti e promozione delle attività,al fine di coinvolgere il pubblico e rafforzare la visibilità dell’iniziativa.

Cri.Val.