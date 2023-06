Porro: “Sta per partire Ladispoli Live” • Terzo Binario News

“Ormai ci siamo, come abbiamo detto in più riprese siamo in prossimità del momento più atteso dell’anno.

La stagione estiva infatti per una città di mare come la nostra è senza dubbio un momento fondamentale in chiave turistica e commerciale.

Quest’anno, a differenza della stagione passata, c’è stata la possibilità di lavorare con più serenità senza l’intralcio delle elezioni.

La stagione 2023 si presenta ricca e variopinta. Piazza Rossellini sarà nuovamente la cornice perfetta per #LadispoLive, il progetto per l’estate ladispolana, un contenitore all’interno del quale ci sono gli eventi di piazza, le isole pedonali che per questa stagione, oltre viale Italia pedonalizzato venerdì e sabato sera, sarà reso disponibile per passeggiare sotto le stelle anche il lungomare il sabato sera dalle 19:00 alle 01:00.

Inoltre artisti di strada, lo spazio culturale della Grottaccia gestita dall’Assessore alla Cultura Margherita Frappa, sta organizzando inoltre anche la 1ª Biennale internazionale d’Arte della Riviera Romana dal 10 al 25 agosto in tutta la città. il villaggio estivo degli artigiani e ovviamente il Summer Fest, l’evento principe dell’anno.

Il calendario inizia il 7 luglio con il concerto di Tania Frison, che Ladispoli già conosce avendo aperto il concerto dei Gemelli Diversi nell’estate 2022.

Seguirà un carrellata di eventi tra cui cover band, artisti dai talent show più famosi fra i quali Giacomo Voli e Claudio Sacco. Una serata di musica e storie romanesche raccontate dal violino di Vanessa Cremaschi e dalla voce di Adamo Dionisi. Sul palco saliranno anche comici di livello nazionale: Pino e gli Anticorpi, Dado, Pablo&Pedro e Alberto Farina.

Ovviamente tutta la città è in fermento per il tris di artisti del SummerFest, rispettivamente il 28, 29, 30 luglio si esibiranno in piazza, con ingresso gratuito, Aka7even, Elettra Lamborghini e Raf. La festa di fine estate invece vede protagonisti I Santi Francesi (vincitori in carica di XFactor) e Tormento ex sottotono, il 25 e 26 agosto.

I main event saranno contornati da attività di ogni genere: il concerto inclusivo dell’orchestra Euterpe, musical per bambini, weekend a tema come la fiera del fitness, il festival caraibico e Miss e Mister Ladispoli, giunto ormai alla diciannovesima edizione. Farà tappa nella nostra città anche Miss Italia; rimanendo in tema bellezza, infatti, il 9 agosto Ladispoli ospiterà Miss Riviera Tirrenica, madrina della serata la Miss Italia in carica Lavinia Abate.

Ovviamente non poteva mancare il Simposio Etrusco, evento interamente curato dalla Pro Loco, un romanzo storico mozzafiato proprio la notte di San Lorenzo.

Un calendario vario e accattivante ed anche Viale Italia, oltre alle aziende che proporranno intrattenimento, sarà teatro di artisti di strada, esposizioni e sfilate di auto d’epoca.

Sono certo che i commercianti coglieranno l’invito a prolungare le aperture anche nelle ore serali almeno nei weekend, ci sono tutti gli ingredienti per un’estate da ricordare.

Con l’occasione vorrei ringraziare Alessandro Grando Sindaco di Ladispoli per la fiducia, il Presidente della Pro Loco Claudio Nardocci per la disponibilità: avere a disposizione uno strumento di promozione del territorio come la Pro Loco è sempre di grande aiuto, tutte le mie ragazze dell’ufficio Cultura e Turismo che sono, come sempre, impagabili, le forze dell’ordine, i volontari e tutta la squadra amministrativa.

Un buon lavoro è frutto di collaborazione, rispetto e professionalità. Non ci dedichiamo al gossip, abbiamo degli obbiettivi e degli impegni verso tutta la città, la risposta e la partecipazione di tutta la cittadinanza rimane per noi il risultato più importante”.

Marco Porro

Assessore Eventi, Turismo e Comunicazione.