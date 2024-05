Picchiata da 4 anni dal compagno, giovane di Bracciano salvata dalla Polfer a Ostiense • Terzo Binario News

Nella serata del 9 marzo scorso il personale della Sottosezione Polfer di Roma Ostiense, in seguito ad una segnalazione di questo Centro Operativo Compartimentale, si è portato al binario 10 in quanto a bordo di un treno regionale, proveniente da Bracciano, vi era una ragazza, vittima di violenza.

Gli operanti opportunamente intervenuti appuravano, in seguito alle prime dichiarazioni della donna, che la giovane era stata picchiata dal suo convivente e nella giornata successiva la ragazza si portava presso gli Uffici della Polfer di Ostiense ove sporgeva regolare denuncia nei confronti dell’autore del reato.

Dalla denuncia acquisita emergeva un quadro di violenze e vessazioni che la giovane avrebbe subito nell’arco dei precedenti 4 anni.

Gli operanti davano immediato avvio alla procedura operativa del “Codice Rosso” mettendo in via preliminare la giovane in protezione.

Acquisite le dichiarazioni della vittima venivano posti in essere tutti gli accertamenti necessari alla ricostruzione degli eventi narrati, riuscendo nella circostanza a formare un solido impianto accusatorio nei confronti dell’indagato.

Il 3 maggio il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, titolare dell’indagine, emetteva un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, con l’applicazione del braccialetto elettronico.