Ingerisce ovuli di droga per sfuggire al controllo poi si sente male: morto 27enne • Terzo Binario News

L’episodio al Quarticciolo

Un 27enne è morto oggi, 8 maggio, al Quarticciolo. Ciò che è emerso dai primi riscontri degli investigatori è che il giovane abbia ingerito degli ovuli di droga per sfuggire a un controllo.

Secondo quanto ricostruito, in via Ostuni era in corso un controllo da parte della Guardia di finanza. L’ispezione aveva interessato, intorno alle 13,30, il ragazzo, che – in base agli elementi raccolti – si è dimostrato collaborativo. La perquisizione alla fine è risultata negativa.

Mezz’ora dopo, il 27enne si è sentito male, in via Manfredonia. L’allarme è stato dato da un passante, che ha raccontato come il giovane gli avesse detto di aver ingerito degli ovuli di una sostanza stupefacente (da capire ora di quale tipo) per sfuggire agli accertamenti della Gdf. Sul posto la Polizia, che indaga.

La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

c.b.