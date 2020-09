Piano Foglie: interventi in tutta Roma - Terzo Binario News

Prosegue e si è già intensificato dalla scorsa settimana il piano straordinario predisposto da AMA, in accordo e in coordinamento con Roma Capitale, per la rimozione di foglie, aghi di pino, detriti in prossimità degli imbocchi di tombini e caditoie stradali di vie alberate e/o a forte pendenza di tutto il territorio comunale.

Tutti i quadranti e quartieri sono compresi nel piano di spazzamento. Solo a Monteverde, nell’ultima settimana sono stati effettuati interventi di spazzamento in 46 tra piazze e strade tra cui la Circonvallazione Gianicolense, via Carini, via Fabiola, via Ramazzini, piazzale Flavio Biondo, via Ettore Rolli, via dei quattro Venti, via della Pisana, via della Bravetta, Area mercato S. Giovanni di Dio, via Pascarella, via Poerio, Largo Dunant, Pista Ciclabile Pisana (da Via Moretti a Via di Brava), via Leone XIII. Dalla scorsa notte sono inoltre scattate operazioni di spazzamento mirato in tutta via dei Colli Portuensi. Lo comunica AMA in una nota.

La Municipalizzata capitolina per l’Ambiente opera sulla base di un piano che dà priorità alle vie alberate e/o a forte pendenza, e alle aree prossime a plessi scolastici, ospedali, presidi sanitari, cliniche, centri anziani, ecc. Tra i mezzi e le attrezzature impiegati, anche le spazzatrici con agevolatore idraulico, particolarmente indicate per la rimozione del fogliame da cigli e bordi stradali, lavastrade e soffianti. Le attività che competono ad AMA riguardano lo spazzamento in superficie e si affiancano all’azione delle squadre del Simu (Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana) e dei Municipi invece impegnate, rispettivamente, nella disostruzione di caditoie e tombini sulle arterie della “grande viabilità” e su quelle “secondarie”.