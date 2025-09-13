L'antica Rocca del porto di Civitavecchia palcoscenico per la Divina Commedia • Terzo Binario News

La Rocca del Porto di Civitavecchia diventa teatro di un viaggio sensoriale nell’Inferno dantesco. Dal 18 al 21 settembre dieci artisti reinterpretano i canti della Divina Commedia con opere fluorescenti esaltate dalla luce nera, in dialogo con le incisioni di Gustave Doré, letture di Mauro Siviero e sonorità elettroniche live di Astral.

Un allestimento immersivo che intreccia arte contemporanea, poesia e musica, trasformando Dante in un’esperienza visiva e sonora capace di affascinare giovani e appassionati.

Inaugurazione: mercoledì 18 settembre, ore 18.30–20. Eventi collaterali: conferenze e proiezioni a cura della prof.ssa Maria Grazia Verzani (19 e 21 settembre dalle ore 17 alle 18,30).

Un viaggio tra buio, luce, effetti sonori, smarrimento e rivelazione: Dante come non lo avete mai visto.

A cura delle Associazioni FORTE!festival e Amici del Fondo Ranalli.