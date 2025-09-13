L'antica Rocca del porto di Civitavecchia palcoscenico per la Divina Commedia • Terzo Binario News

La Rocca del Porto di Civitavecchia diventa teatro di un viaggio sensoriale nell’Inferno dantesco. Dal 18 al 21 settembre dieci artisti reinterpretano i canti della Divina Commedia con opere fluorescenti esaltate dalla luce nera, in dialogo con le incisioni di Gustave Doré, letture di Mauro Siviero e sonorità elettroniche live di Astral.
Un allestimento immersivo che intreccia arte contemporanea, poesia e musica, trasformando Dante in un’esperienza visiva e sonora capace di affascinare giovani e appassionati.
Inaugurazione: mercoledì 18 settembre, ore 18.30–20. Eventi collaterali: conferenze e proiezioni a cura della prof.ssa Maria Grazia Verzani (19 e 21 settembre dalle ore 17 alle 18,30).
Un viaggio tra buio, luce, effetti sonori, smarrimento e rivelazione: Dante come non lo avete mai visto.
A cura delle Associazioni FORTE!festival e Amici del Fondo Ranalli.
L’antica Rocca del porto di Civitavecchia palcoscenico per la Divina Commedia
La Rocca del Porto di Civitavecchia diventa teatro di un viaggio sensoriale nell’Inferno dantesco. Dal 18 al 21 settembre dieci artisti reinterpretano i canti della Divina Commedia con opere fluorescenti esaltate dalla luce nera, in dialogo con le incisioni di Gustave Doré, letture di Mauro Siviero e sonorità elettroniche live di Astral.