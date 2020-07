A12, chiuso il casello di Maccarese Fregene: ispezione al sottovia ferroviario - Terzo Binario News

Il provvedimento dalle 22 di giovedì 30 alle 6 di venerdì 31 luglio. In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita di Torrimpietra

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire l’ispezione del sottovia di svincolo di F.S. RM/PI, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli dalle 22 di giovedì 30 alle 6 di venerdì 31 luglio, sarà chiusa la stazione di Maccarese Fregene, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Roma e da Civitavecchia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Torrimpietra.