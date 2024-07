Perlina è in canile da quando aveva un mese: va salvata urgentemente • Terzo Binario News

PERLINA nata inizio settembre 2023 in canile a meno di un mese di vita, sola. Ovviamente la piccola sta crescendo spaventata e timorosa; non è mai uscita da quel box che non vogliamo sia la sua casa per sempre. Perlina aspetta un cuore che la salvi.



Vaccinata, microchippata, sterilizzata. Negativa a leishmania ed erlichia a febbraio 2024

Si trova in un canile privato convenzionato in provincia di Frosinone.



Adottabile al centro e Nord con visita di preaffido, moduli adozione, disponibilità a mantenere i contatti ed al postaffido.



Per info ed adozioni contattare:Paola 3397876019 paola.aclonlus@gmail.com



Anna Bianca 3475143882 3343655706 anna.aclonlus@gmail.com

Pubblicato giovedì, 18 Luglio 2024 @ 06:51:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA