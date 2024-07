"La Partita", successo teatrale per la Nuove Frontiere di Ladispoli • Terzo Binario News

“Serata emozionante, divertente ed istruttiva, come solo la Compagnia Integrata dell’APS Nuove Frontiere, sa regalare.

Quest’anno la compagnia, capeggiata dalle creative e bravissime registe Silvia Degrandi e Stella Novari, coadiuvate da Rossella Agrestini e Francesco Donadio, sulla scia dei successi del tennis italiano, ha proposto uno spettacolo dal titolo ” La Partita “. Ragionare su concetti astratti è per la disabilità cognitiva grave e medio grave una sfida importante, una grande difficoltà che se superata migliora l’autostima.

Le nostre ragazze e i nostri ragazzi non solo hanno vinto la loro sfida ma hanno fatto divertire il pubblico. Novità assoluta è stata la lettura di liriche a opera di alcune mamme, di autori vari, che ha portato la poesia e i suoi immensi confini ad arricchire il messaggio di fratellanza e inclusione, che i nostri figli con il loro sorriso, il loro corpo, la loro anima grande, ci propongono ogni giorno.

Si ringrazia il Comune di Ladispoli per aver permesso questo spettacolo nella piazza centrale della città e l’Assessore al Turismo del Comune di Ladispoli Marco Porro.

Si ringrazia Daniele Stavolo – Presidente della Fish Lazio – che ci ha onorato della sua presenza.

Si ringraziano Attilio Consorti e Luigi Cicillini per il bellissimo servizio fotografico.

Ringraziamo soprattutto voi che ogni volta venite a vedere gli spettacoli dei nostri figli, frutto di un anno di lavoro intenso e laborioso.

Ovviamente l’appuntamento è per il prossimo anno con un’altra esilarante serata. Continuate a seguirci e venite a conoscere la nostra struttura operativa di Via delle Viole, fucina di creatività e attenta ricerca per migliorare e valorizzare davvero le diverse disabilità di chiunque, nessuno escluso.

Noi ci proviamo e ci proveremo sempre a lottare e a lavorare per un dopo di noi che inizia durante e lo facciamo ogni giorno con serietà, pazienza e laboriosità”.

La Presidente Cesarina Olivan