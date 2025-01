Perdita dalla terrazza Guglielmi a Civitavecchia, allagato il negozio Sampey • Terzo Binario News

“L’episodio spiacevole che si è verificato a causa della mancata tempestività degli interventi da parte della polizia locale e delle squadre di manutenzione competenti.

Nella mattina di domenica, abbiamo segnalato una copiosa perdita d’acqua presso la Terrazza Guglielmi, contattando prontamente la polizia locale. Ci è stato assicurato che una squadra sarebbe intervenuta a breve per risolvere la situazione. Tuttavia, nessuno si è presentato e, nella mattinata di lunedì, ci siamo ritrovati con una situazione ben più grave: l’acqua, per colpa di questa negligenza, ha continuato a fuoriuscire, allagando non solo il marciapiede e la strada, ma anche l’interno del nostro negozio, Sampey.

Questo disastro ha causato danni significativi, mettendo a rischio il normale svolgimento delle attività lavorative e arrecando disagi non indifferenti. È inaccettabile che una situazione segnalata con tempestività venga ignorata, trasformandosi in un problema ben più grave per colpa della mancanza di intervento.

Chiediamo che venga fatta chiarezza su quanto accaduto e che episodi di tale incuria non si ripetano. Inoltre, invitiamo l’amministrazione comunale e gli enti preposti a prendersi le proprie responsabilità e a intervenire con urgenza per riparare i danni causati.

Confidando nella vostra attenzione, resto a disposizione per ulteriori dettagli e vi ringrazio per l’eventuale pubblicazione di questa segnalazione”.

Luca Ballotari Sampey

