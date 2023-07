Incidente in via Casal del Marmo, all’altezza di via Refrancore. Per cause in corso di accertamento un 38enne ha perso il controllo del monopattino e ha impattato sull’asfalto. Per l’uomo non c’è stato niente da fare.

L’episodio è accaduto alle 6,45 di mercoledì 19 luglio. Sul posto la Polizia locale del Gruppi XIII Aurelio. La salma è stata traslata al Policlinico Agostino Gemelli.