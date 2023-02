Per UniAgraria anche il Pd Civitavecchia è a "caccia di visibilità" nel chiedere le elezioni dell'ente • Terzo Binario News

“Il Partito Democratico in costante ricerca di visibilità si viene ad interessare dell’Università Agraria di Civitavecchia per manifestare la forma peggiore di ingerenza, l’unica cosa che sa fare bene .

Dimentica però che proprio il Partito Democratico, che per dieci lunghissimi e durissimi anni ha governato la regione Lazio, non ha mai dato risposte concrete sul problema degli Usi Civici nel nostro territorio e proprio il Partito Democratico ha messo in difficoltà quelle famiglie che oggi Piendibene ed i suoi amici vorrebbero usare come scudo umano per nascondere l’ulteriore sconfitta elettorale che dovrà bruciare a lungo, soprattutto a chi si è sempre riempito la bocca con saccenza e non ha mai fatto nulla per aiutare la cittadinanza.

Ribadiamo che l’Università Agraria di Civitavecchia è stata la prima, tra gli Enti collettivi della Regione Lazio, a trasformarsi in Ente di diritto privato, con tutti gli ostacoli che questa procedura comporta, anche in termini di fluidità di operazioni che potrebbero sembrare elementari e che invece, stante l’assenza di collaborazione con gli Enti sovraordinati tra i quali il Comune di Civitavecchia e fino ad ora la stessa Regione Lazio, devono svolgersi con la cura e l’attenzione che meritano.

Oggi il Partito Democratico apre la sua fase congressuale, confusa ed agitata dovendo registrare una serie importante di sconfitte elettorali soprattutto in questo territorio, ed invece di affrontare il nuovo corso con proposte serie e costruttive si affida alla favoletta secondo la quale l’Università Agraria terrebbe sotto scacco decine di famiglie senza riconoscere, con dolo o semplicemente per carenza di informazione, che l’Università Agraria non ha alcun potere decisionale in merito ai terreni gravati da vincolo demaniale, essendo la materia demandata ai competenti uffici regionali dove fino alla settimana scorsa proprio il Partito Democratico esercitava la sua azione di governo del territorio.

I cittadini che hanno già ripetutamente bocciato il Partito Democratico hanno già capito chi ha ragione”.

Dichiarazione di Damiria Delmirani presidente ff dell’Università Agraria di Civitavecchia