Libri, la fuga dal Ghetto raccontata in "Un tram per la vita" • Terzo Binario News

L’autrice Tea Ranno e il protagonista Emanuele Di Porto ne parleranno martedì alle 15 a “Il Ponte” per il Progetto di Educazione alla Pace e alla Memoria della Comunità di Sant’Egidio

“Un tram per la vita”, Piemme, è il titolo del libro che sarà presentato martedì pomeriggio, alle 15, nell’aula magna de “Il Ponte” Centro di Solidarietà don Egidio Smacchia a Civitavecchia, via Veneto 30c. Si tratta di un’iniziativa che il Centro, presieduto da Pietro Messina, ha organizzato di concerto con la Comunità di Sant’Egidio per il Progetto di Educazione alla pace e alla memoria.

L’opera ha la firma della scruttrice Tea Ranno e si ispira alla storia di Emanuele Di Porto che, dodicenne, sfuggì al rastrellaento del Ghetto di Roma, il 16 ottobre del 1943, grazie al coraggioso gesto della madre che lo gettò dal camion. All’incontro saranno presenti sia l’autrice che il protagonista, oggi 91enne.

“La storia di Emanuele è diventata anche la mia – così spiega Tea Ranno -: lui ha raccontato, io ho scritto, con lui ho percorso – e continuo a percorrere – le strade del ghetto, lui mi parla e io immagino, lui divaga e io gli sto appresso, e il tempo si sfalda in altri tempi, memorie personali che si fanno memoria collettiva.

Alla storia di lui ho aggiunto un pezzo della storia di Roma. “Tu devi fa’ ‘l mestiere tuo” continuava a dirmi intanto che il libro prendeva vita, e io questo ho fatto: ho ricamato parole sulla pagina componendo un arazzo che va dall’ottobre 1943 al settembre 1945, per salti, certo, con la voce di un ragazzino di dodici anni che riesce a sfuggire alla razzia tedesca”.

Emanuele Di Porto e Tea Ranno

“Da sempre Sant’Egidio è molto attiva sul tema della Pace con l’importante e noto intervento di mediazione nei conflitti internazionali – spiegano dalla Comunità di Civitavecchia -, ma a questa azione fondamentale se ne affiancano altre meno conosciute forse ma ugualmente importanti di lavoro quotidiano per la pace, a partire dai più piccoli. Si può, infatti, promuovere la Pace attraverso molte vie e una strada significativa è senz’altro quella educativa : guidare i ragazzi alla consapevolezza che la Pace non va intesa solo come “assenza di guerra” ma anche come tutela della dignità e dei diritti della persona umana permette di sostenere la crescita di nuove generazioni mosse da valori di giustizia, pace, solidarietà, inclusione e cooperazione. La Memoria del passato con il suo carico di dolore, sofferenza ma anche di altruismo e generosità permette di dare radici forti alla Pace che non può, né deve essere, solo un’emozione, ma deve diventare un impegno nel presente basato sulla consapevolezza che le nostre azioni individuali e collettive hanno un impatto sul mondo”.

“La presentazione del libro di Tea Ranno sulla storia di Emanuele Di Porto è una delle tante iniziative promosse dalla Comunità di Sant’Egidio Civitavecchia nelle scuole e, appunto, ne “Il Ponte” proprio con questo intento, gettando così un seme che speriamo possa dare i suoi frutti nel tempo” conclude Antonella Maucioni, Coordinatrice per Sant’Egidio del Progetto Giardino di Giusti.