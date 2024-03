Per San Giuseppe parcheggio gratis vicino all'Arena Lucciola di Santa Marinella • Terzo Binario News

Dalle ore 07.00 del 23/03/2024 alle ore 23:00 del 24/03/2024, l’area sterrata adiacente alla Lucciola, via Aurelia nr. 317, sarà aperta per la pubblica sosta a titolo gratuito per tutti coloro che vorranno prendere parte alle iniziative ed agli eventi in programma, nel rispetto e per garantire la sicurezza stradale e la pubblica incolumità.

E dalle ore 07.00 del 23/03/2024 alle ore 23.00 del 24/03/2024 saranno disponibili nr. 3 parcheggi riservati diversamente abili in Piazza Civitavecchia lato nord.