Per -P+P la "Notte Bianca dei Saldi" di Civitavecchia dimostra professionalità e amore per la città - Terzo Binario News

“Una stagione particolare, una carenza di liquidi e tanta, tanta incertezza per il futuro.

In questo modo si apre la stagione dei saldi, importante di per se nei bilanci delle imprese commerciali,ancor più importante in un momento in cui si limitano le spese, e c’è’ una grande confusione e incertezza per il futuro:difficile programmare giorni di vacanza,difficile comprendere le modalità di rientro a scuola.

Una situazione di insicurezza, a cui i commercianti rispondono con impegno e fantasia.

La “notte bianca dei saldi” e’ un evento che dimostra di volere superare un periodo difficilissimo, per alcuni versi tragico per i commercianti;una spinta per rilanciare un centro storico che rischia una desertificazione ormai visibile a tutti,e per far rivivere un sistema commerciale che in questa città crea lavoro e benessere.

La dimostrazione di grande professionalità e di attaccamento per la città”.

Tullio Nunzi