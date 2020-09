Per la copertura del Sale di Ladispoli bisogna bagnarsi e attendere la fine del 2020 - Terzo Binario News

Se ad Aranova per realizzare una tribuna in metallo, due anni fa , ci impiegarono 5 giorni;, a Ladispoli per costruire una copertura si rischia che neanche per Natale ci sia.

Da palazzo Falcone hanno annunciato che la struttura sarà pronta entro la fine del 2020, il che significa che i lavori, quando inizieranno, obbligheranno i tifosi almeno per tre settimane a stare lontano dalla squadra. Le lungaggini burocratiche, più della messa in opera, hanno rasentato il ridicolo e quindi agli sportivi gli si chiede ancora pazienza.

Dunque, il rischio è concreto, anche per questa stagione come per lo scorso anno, di assistere alle gare con gli ombrelli in mano visto che andiamo incontro ai mesi autunnali. A Ladispoli per realizzare un campo sportivo ci hanno impiegato più di 4 anni e la copertura è un’opera necessaria che in qualsiasi campo da gioco è la prima delle priorità. In altri stadi l’isolamento all’emergenza sanitaria è servito a ristrutturare gli impianti sportivi, qui no.