Ladispoli, la biblioteca riapre e Milani esulta: "Risultato entusiasmante" - Terzo Binario News

“È passata la prima settimana dalla riapertura della Biblioteca ed il risultato è entusiasmante” Con queste parole l’assessore alla Cultura, Marco Milani, ha commentato la riapertura al pubblico delle sale lettura della biblioteca Peppino Impastato.

“Si può parlare – ha proseguito Milani – di perfetta sinergia tra pubblico e privato nel senso che il grande sforzo per riaprire le sale di lettura è stato ripagato da un comportamento esemplare degli utenti, in special modo degli studenti, in un clima sereno e proficuo”.

A breve sarà disponibile una App attraverso la quale si potrà prenotare il proprio posto in Biblioteca, rendendo ancora più funzionale e “smart” il servizio.Basterà accedere al (ancora non attivo) per fermare il proprio posto.

“La Biblioteca “Peppino Impastato” – ha concluso Milani – si conferma quindi uno dei fiori all’occhiello della nostra città e diviene esempio di concreta collaborazione tra la cittadinanza attiva e l’Amministrazione”.