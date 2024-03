Per l'8 Marzo le Zucche Allegre hanno organizzato a Manziana l'evento "Senza Rossetto" • Terzo Binario News

L’Associazione A.p.s. “Le Zucche Allegre”, in collaborazione con il Comune di Manziana e la Regione Lazio, ha organizzato l’evento “Senza Rossetto”, in programma nella giornata dell’8 Marzo.

Il progetto, vincitore di bando regionale, si terrà in largo del Lavatore, presso il Lavatoio – ormai in disuso ma luogo storico e culturale rappresentativo dell’intera comunità femminile, testimonianza e simbolo del lavoro e dell’aggregazione, punto di incontro tra donne, nonché, per alcune di loro, fonte di guadagno sarà inaugurato un murale realizzato dall’artista manzianese Maria Prestigiacomo.

L’opera illustra il tema del percorso delle donne nella società e, “Senza rossetto”, il progetto che racchiude i diversi eventi, fa riferimento ad una delle più importanti conquiste politiche della storia: il voto alle donne del 2 giugno 1946.

L’incitamento (‘senza rossetto’) era rivolto alle donne affinché non lasciassero tracce identificabili sulle schede elettorali.

Inoltre, nell’ottica della riqualificazione degli spazi pubblici e dei luoghi più significativi da restituire alla collettività, il largo sarà intitolato a Anna Maria Mozzoni, giornalista e politica, pioniera del movimento femminista di cui ha tracciato il lungo percorso dell’emancipazione.

L’evento, caratterizzato da diversi appuntamenti, si concluderà con un rinfresco offerto agli ospiti presso la sala “Titina De Filippo”.