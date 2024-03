Pakyta, Gioia, Dasti e Chicco: storie diverse che meritano tutte un lieto fine • Terzo Binario News

Nella foto grande c’è PAKYTA bellissima, tenera cucciolona nata 15.8.2023 di taglia medio/grande buona ed affettuosa.

Qui sopra ci sta GIOIA, tenera lupetta é nata 12.12.2021 di taglia media è un’ottima compagnia per famiglie con bambini. NO GIARDINO, LA PICCOLA SCAVALCA.

Ed ecco qui sopra DASTI husky diversamente giovane di taglia media è nato 8.12.2013.

Tutti e tre sono ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA ma è meglio andare a prenderli, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Ecco poi un’altra storia. Dicono di me che sono brutto … Mi hanno chiamato sgorbio …

Hanno chiamato chiedendo se per caso c era un altro cagnolino di taglia piccola …

Io sono Chicco ,peso sei chili e Novecento grammi ,ho sette anni,sono stato accalappiato e messo in canile …ma non basta per fare di me un cane adottabile ….resto sempre scartato . Sono buono e amo le coccole ,sono alto come un soldo di cacio …amo le femmine un po’ meno i maschi . Vado al guinzaglio e quando viene la volontaria piango disperato quando mi rimette in gabbia .

C’è una mamma per me che non mi veda così brutto ???

Sono a Taranto vaccinato chippato e castrato ,previo preaffido posso viaggiare in staffetta . per inf 3922938606 Teresa Vitale.