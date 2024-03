Adozione del cuore urgente per il dolce Tiberio • Terzo Binario News

TIBERIO, 11 ANNI, DA 7 ANNI VIVE IN CANILE, VIVE SEMPRE CHIUSO IN QUESTO RETTANGOLO DI CEMENTO, SENZA USCIRE MAI.

E’ un cagnolotto bello, molto affettuoso, dolcissimo. Sicuramente è vissuto in casa per i suoi primi 4 anni di vita. Si illumina e sorride quando qualcuno si ferma alle sue sbarre.

Non lasciamo che ci muoia in questo rettangolo di cemento. Tiberio è uno splendido cane di taglia mediogrande sui 30 kg. Nato nel 2013 o 2014, ha vissuto con la sua famiglia fin quando non è stato abbandonato finendo in canile nel 2018.



E’ vaccinato, microchippato, sterilizzato. Sarebbe uno splendido compagno di vita.Ha quasi 11 anni e dopo sette anni di inferno, tutti passati senza mai uscire da pochi metri quadri di cemento, senza vedere nessuno, ancora ci accoglie con tutto il suo amore, con una gioia che illuminerebbe la casa più piccola e il cuore più triste.

Tiberio ci accoglie con una dolcezza che fa stringere il cuore.

Non lasciamo che in questo rettangolo di cemento questo cane meraviglioso ci muoia.

Salviamolo, premiamo la sua bontà, il suo cuore d’oro, la sua speranza oltre tutto ciò che vive.. Tiberio si trova in un canile privato convenzionato in provincia di Frosinone.

Adottabile al Centro e Nord con visita di preaffido, moduli adozione, disponibilita’ a mantenere i contatti ed al postaffido.

Per info ed adozione :

Paola 3397876019 paola.aclonlus@gmail.com



Anna Bianca 3475143882 3343655706 anna.aclonlus@gmail.com