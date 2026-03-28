Per il Tolfa riecco la Promozione con la trasferta a Pescia • Terzo Binario News

L’appuntamento con la finale di Coppa Italia Promozione è lontano, visto che l’epilogo di Viterbo con la Lvpa Frascati ci sarà il 16 maggio.

Per questo il Tolfa deve tuffarsi anima e corpo sul campionato sia per preparare al meglio la conclusione della competizione infrasettimanale, sia perché il terzo posto è lontano, la rincorsa al Pianoscarano difficile ma è doveroso provarci.

Per questo oggi pomeriggio alle 16 nella sfida di Montalto contro il Nuovo Pescia Romana serve fare bottino pieno nella 12esima di ritorno del girone A.

si gioca su un campo difficile per due motivi: il fondo sconnesso del Maremmino, che non consente il tipico palleggio delle squadre dotate tecnicamente e sia per l’avversario, a caccia di punti per mantenere la categoria senza passare dalle forche caudine dei play-out. Infatti il Pescia attualmente è sestultimo con 30 punti in condominio con l’Atletico Capranica ma favorito dalla differenza reti. Un vantaggio troppo labile per garantire la salvezza diretta con ancora cinque partite da giocare. Il Tolfa, forte del successo di Alatri di mercoledì, vive un momento di euforia che ha coinvolto tutto il paese collinare. Euforia da sfruttare appieno, sebbene mister Emiliano Cafarelli dovrà necessariamente operare delle rotazioni, viste le tre partite in una settimana che assorbono energie sia fisiche che mentali. Tanti giocatori hanno dato tanto e hanno bisogno di rifiatare. Poi c’è da studiare una tattica che limiti il disagio di giocare su un campo in erba naturale niente affatto piano.

La settimana scorsa, tensione durante una partita dell’under 16 del Tolfa con quella del Pianoscarano sfociata in rissa. La conseguenza sono state le squalifiche pesanti comminate dal giudice sportivo e nel merito, dal sodalizio della Pacifica, tramite il Presidente Alessio Vannicola arriva la precisazione: «La società è in possesso del video integrale della gara, che documenta quanto accaduto e che sarà messo a disposizione degli organi competenti a supporto della nostra ricostruzione dei fatti. Confidiamo che gli organi competenti possano riesaminare attentamente l’accaduto, valutando con equilibrio le responsabilità di tutte le parti coinvolte, al fine di ristabilire una corretta giustizia sportiva. La nostra società ribadisce il proprio impegno nella promozione dei valori di rispetto, lealtà e correttezza, fondamentali nello sport e nella formazione dei giovani atleti».