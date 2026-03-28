Il Santa Marinella va in casa dell'Urbetevere e segna un gol di solidarietà con la Misericordia • Terzo Binario News

C’è da avviarsi al meglio alla chiusura del campionato per questo non sono ammessi passi falsi specie contro la penultima in classifica.

Il Santa Marinella alle 11 scende in campo alla Pisana contro l’Urbetevere nella 12esima di ritorno del girone A di Promozione con la consapevolezza che recuperare 10 punti alla terza in classifica Pianoscarano è peggio di un’impresa disperata ma al contempo, come sottolineato da tecnico e dirigenza, la stagione va comunque conclusa al meglio sebbene le ambizioni fossero maggiori del sesto posto attuale.

I rossoblù vengono da due sconfitte consecutive pertanto serve un’inversione di rotta. «Sarà una trasferta molto insidiosa – dice l’allenatore santamarinellese Daniele Fracassa – perché si viene da battute d’arresto pesanti come quella di Tarquinia e quella successiva al Fronti per mano dell’Olimpus. Urge una risposta forte non solo per noi, ma anche per la società, per il pubblico e per la classifica. Non possiamo permetterci distrazioni né passi falsi perché c’è in palio l’onore. Ci sono tanti motivi per cui questa partita ha un valore veramente importante. Saremo senza due attaccanti come Brutti e Cerroni, entrambi infortunati, e mancherà anche Altamura per un problema fisico. Partirà dal primo minuto il giovane Astorelli in coppia con Tabarini, a formare un duo rapido, supportato da un centrocampo importante».

Intanto venerdì dirigenti, tecnici e calciatori della prima squadra insieme ad alcuni tifosi radunatisi presso lo stadio Fronti, hanno consegnato ai volontari gialloblù della Misericordia di Santa Marinella una raccolta alimentare, destinata alle famiglie in difficoltà della città. «È un evento che rientra nel più ampio progetto “Il Santa Marinella Calcio per Santa Marinella” – dice Fabrizio Di Stefano, responsabile Comunicazione & Marketing del club rossoblù – poiché siamo consapevoli che chi fa sport dilettantistico fa anche attività sociale e proprio per questo è stato creato un asset parallelo che si occupa, come già fatto in altre occasioni e si occuperà in futuro, di attività sociali inerenti il nostro territorio».